Азаров заявляет о последовательности отношений с РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о последовательности и энергичности развития взаимоотношений Украины и России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров, об этом шла речь сегодня во время рабочей встречи Н.АЗАРОВА с генеральным директором корпорации "Росатом" Сергеем КИРИЕНКО.

"Мы последовательно и достаточно энергично развиваем наши отношения", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер Украины выразил удовлетворение тем, что продолжается работа, основанная на переговорах между Президентами Украины и России, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, а также работают договоренности, достигнутые на межправительственном уровне на шестом заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое прошло в Сочи.

"Мы продолжаем ту работу, которая была заложена в договоренностях наших президентов, и наших договоренностях на межправительственном уровне", - подчеркнул он.

В свою очередь С.КИРИЕНКО заметил, что в соответствии с соглашением, подписанным между правительствами Украины и России о сотрудничестве в достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, российская сторона обеспечит в полном объеме финансирование, необходимое для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Если этот проект будет успешным, то нам нужны новые АЭС в России, новые АЭС в Украине, а также совместное строительство в третьих странах", - сказал С.КИРИЕНКО.

По его словам, по предварительным расчетам, строительство энергоблока может быть завершено за пять лет.

Н.АЗАРОВ добавил, что проекты совместного строительства АЭС на территориях России, Украины и третьих стран являются чрезвычайно перспективными и исключительно взаимовыгодными.