«Газпром» намерен приступить к реализации «Южного потока» в 2013 г.

Работы по газопроводу «Южный поток» идут в соответствии с графиком, что позволит приступить к практической реализации проекта в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам совещания, посвященного вопросам реализации проекта «Южный поток», которое провел председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Участники совещания обсудили ход работ по проекту «Южный поток». Было отмечено, что силами «Газпрома» в точном соответствии с графиком получены конкретные результаты: проведены инженерные и рекогносцировочные изыскания в Черном море, завершена разработка ТЭО морского участка проекта», – сказано в сообщении.

Сообщается, что «Газпром» как инициатор «Южного потока» в настоящее время самостоятельно готовит сводное технико-экономическое обоснование (ТЭО), объединяющее данные по отдельным участкам газопровода, и разрабатывает технические решения, необходимые для начала строительства магистрали.

В «Газпроме» подчеркивают, что результаты этой работы и огромный опыт компании в планировании и реализации масштабных международных инфраструктурных проектов позволят приступить к практической реализации «Южного потока» в 2013 году.

«У нас нет никаких сомнений в эффективности, востребованности и реализуемости «Южного потока». Более того, «Газпромом» предприняты конкретные действия, которые позволяют говорить о «Южном потоке» как о проекте, который уже воплощается в жизнь», – сказал А.МИЛЛЕР.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ, член правления, начальник департамента стратегического развития Влада РУСАКОВА, начальник департамента по управлению проектами Леонид ЧУГУНОВ, руководители и специалисты структурных подразделений «Газпрома» и его дочерних обществ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 км, максимальная глубина – более 2 км. Производительность морского участка «Южного потока» составит до 63 млрд. куб. м в год.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.