Нефть на NYMEХ набрала в цене более 2 долларов

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 9 июня, продемонстрировали сильный рост на фоне данных о значительном росте объемов экспорта Китая, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,39 доллара - до 74,38 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,97 доллара - до 74,27 доллара за баррель.

Экспорт из Китая в мае 2010 года вырос примерно на 50% по сравнению с маем прошлого года, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения экспорта лишь на 32%.