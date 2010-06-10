В Беларусь уже поступило 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти

В Белоруссию уже поступило 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти. Об этом объявил в среду президент Венесуэлы Уго Чавес.

По словам главы государства, "после ее переработки на двух белорусских НПЗ" нефтепродукты будут поставляться в другие европейские страны.

Президент подчеркнул значение сотрудничества с Белоруссией и Россией и заявил, что "Венесуэла пришла в сердце Европы". "Это новые реалии мировой геополитики", - подчеркнул У.Чавес, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Венесуэлу было объявлено о поставках Минску, начиная с мая этого года, 80 тыс баррелей нефти в день.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Одесский порт прибыл мальтийский танкер Seastar с нефтью в объеме 80 тыс. тонн из Венесуэлы для Беларуси. Оттуда нефть поставлялась железнодорожным транспортом. Киев и Минск договорились о таком механизме поставки нефти 15 апреля в Киеве.

Тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом через Украину в Беларусь до осени будет составлять 0,27 доллара за 10 тонно-километров. Затем тарифные переговоры продолжатся.