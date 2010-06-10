Китай и Узбекистан заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа. Как сообщают агентства Синьхуа и ИТАР-ТАСС, об этом заявила сегодня Китайская национальная нефтегазовая корпорация /КННК/.

Согласно подписанному между компанией "Узбекнефтегаз" и КННК соглашению, Узбекистан будет ежегодно поставлять Китаю 10 млрд куб м природного газа. Кроме того, между сторонами была достигнута договоренность о том, чтобы соединить газотранспортную систему Узбекистана с газопроводом Узбекистан-Китай, который является частью трубопровода из Центральной Азии в КНР /Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай/.

Первая линия этого газопровода была сдана в эксплуатацию в декабре 2009 г. Трубопровод протяженностью более 1,8 км начинается в районе границы между Туркменией и Узбекистаном, транзитом проходит через Узбекистан и Казахстан и заканчивается в китайском пограничном пункте Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В настоящее время топливо по этому газопроводу поступает из Туркмении, с которой у Китая есть договоренность о поставках природного газа в течение 30 лет.