Польша может лишить ЕАНТК дофинансирования

Министерство регионального развития Польши может лишить дофинансирования проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) за счет средств помощи Европейского Союза.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель пресс-службы министерства, которое является координатором проектов, софинансируемых за средства Евросоюза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда».

Собеседник агентства отметил, что министерство рассматривает возможность перенести предусмотренные на достройку польского участка ЕАНТК около 120 млн. евро на инвестиции, связанные с предотвращением паводков.

Он объяснил такие намерения затягиванием реализации проекта украинцами, что может привести к тому, что Польша не успеет использовать выделенные ей Евросоюзом средства до 2016 года.

«На самом деле говорится только о проекте «Одесса-Броды», и то из-за того, что украинская сторона не особо проявляет желание достроить свой участок», - сказал представитель пресс-службы.

В то же время он отметил, что министерство может принять такое решение только после консультаций с курирующим проект министерством экономики, мониторинговым комитетом, ответственным за надзор за проектами, которые софинансируются ЕС.

Он также не исключает, что Польше придется согласовать этот вопрос с Европейской Комиссией.

«Это еще не решенный вопрос, сейчас трудно что-то однозначно сказать», - отметил представитель министерства.

По словам собеседника агентства, решение может быть принято в июле-августе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года польские СМИ сообщили о возможности исключения проекта ЕАНТК из списка приоритетных программ, софинансируемых за средства Евросоюза, из-за того, что подготавливающая проект компания Pern Przyjazn не выполняла взятых ею обязательств.

Проект удалось оставить в списке в августе 2009 года благодаря тому, что Pern в качестве координатора ЕАНТК заменила международная компания «Сарматия», которая в марте текущего года подписала преддоговор о дофинансировании проекта.

Компания может получить 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК.

Справка УНИАН. Диверсификация энергоносителей является одним из приоритетных направлений польской программы «Инфраструктура и окружающая среда» с бюджетом на проекты в этой сфере в размере 1,7 млрд. евро из 37,6 млрд. евро, предусмотренных на все проекты до 2013 года.

Программа рассчитана на 2007-2013 годы, но средства можно использовать до 2016 года.