„Сарматия” рассчитывает на сохранение дофинансирования ЕАНТК

Международная трубопроводная компания рассчитывает на сохранение дофинансирования Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в рамках программы помощи Евросоюза Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал генеральный директор „Сарматии” Сергей СКРИПКА, заявив, что потеря этого финансирования не поставит точку в реализации ЕАНТК.

„Это не конец проекта, поскольку это не единственные средства, которые мы планировали получить, но на динамику реализации проекта повлияет очень негативно”, - сказал он.

С.СКРИПКА сообщил, что впервые о возможности переноса средств, предназначенных на достройку польского участка ЕАНТК по программе „Инфраструктура и окружающая среда”, заявил в конце мая представитель Министерства регионального развития Польши.

По словам С.СКРИПКИ, сразу после этого „Сарматия” написала письмо в это министерство, которое отвечает за реализацию программы помощи, с просьбой разъяснить его позицию.

Представитель „Сарматии” сказал, что компания пока не получила ответа, заметив, что согласно польскому законодательству он должен прийти не позднее чем через месяц.

С.СКРИПКА добавил, что Министерство экономики Польши, которое является куратором проекта, „абсолютно не поддерживает” эту инициативу Министерства регионального развития.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития Польши, отвечающее за реализацию проектов в рамках программы „Инфраструктура и окружающая среда”, рассматривает возможность перенесения предусмотренного финансирования для проекта ЕАНТК на инвестиции для предотвращения паводков.

Представитель пресс-службы министерства сказал агентству, что решение по этому делу может быть принято после консультаций с курирующим проект Министерством экономики, мониторинговым комитетом и, возможно, Еврокомиссией.

Справка УНИАН. Национальные нефтетранспортные компании Украины и Польши – «Укртранснафта» и PERN Przyjazn – создали компанию «Сарматия» летом 2004 года для получения помощи со стороны Еврокомиссии в размере 2 млн. евро на подготовку ТЭО проекта «Одеса-Броды-Плоцк».

По 24,75% акций «Сарматии» принадлежат украинской «Укртранснафте», польской PERN Przyjazn, азербайджанской Socar и грузинской GOGC, 1% акций компании принадлежит литовской AB.

„Сарматия”, которая с августа 2009 года является координатором проекта ЕАНТК в рамках программы „Инфраструктура и окружающая среда”, может получить от Евросоюза около 125 млн. евро дофинансирования.

Эта сумма составляет около 25% стоимости сооружения польского участка ЕАНТК.

Остальные средства компания планирует привлечь у инвесторов и банков.

Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.