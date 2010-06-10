Новый глава правления «Сарматии» будет назначен 17 июня

Новый глава правления международной компании «Сарматия» будет назначен на собрании акционеров 17 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

Он сказал, что Марчин ЯСТШЕМБСКИЙ, подавший вчера заявление об отставке и выходе из правления, перестанет выполнять свои функции 14 июня.

После этого, по словам С. СКРИПКИ, польская нефтетранспортная компания PERN Przyjazn сможет назначить своего нового представителя в правлении.

Главу правления выберут на заседании акционеры.

Как сообщал УНИАН, работающий в „Сарматии” с 2006 года и возглавляющий правление с 2008 года М.ЯСТШЕМБСКИЙ 9 июня подал в отставку.

Он не назвал причин своего решения, заверив, что оно не связано с планируемыми изменениями процедуры назначения главы правления, проблемами в компании или его отношениями с Pern.

Справка УНИАН. Созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польской Pern «Сарматия» в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые сейчас владеют по 24,75%, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1%.

Фирма за свои средства провела ТЭО проекта ЕАНТК для поставок каспийской нефти в страны Евросоюза с использованием украинского трубопровода «Одесса-Броды», результаты которого были представлены в мае 2009 года.

Для реализации проекта необходимо найти дополнительное финансирование, поскольку на сегодня «Сарматия» имеет только предварительный договор о финансировании 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК по программе помощи Евросоюза Польше.

Остальные средства компания планировала привлечь от ЕБРР, коммерческих банков, стратегического инвестора, у самих акционеров или через фондовый рынок.