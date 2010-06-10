Минэкономики Польши не обсуждает перенос средств

Министерство экономики Польши не обсуждает с министерством регионального развития перенос средств, предназначенных для проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора в рамках программы помощи Евросоюза, на другие цели.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель пресс-службы министерства экономики Ивона ДЖИГАЛА.

Она отметила, что министерство не получало официального письма от министерства регионального развития по этому делу. «Это было на общем уровне. Без деталей”, - сказала представитель минэкономики.

И.ДЖИГАЛА также сказала, что не располагает информацией о замечаниях к подготовке ЕАНТК компанией „Сарматия”, которая с августа 2009 года ответственна за этот проект в рамках программы „Инфраструктура и окружающая среда”.

«У меня нет информации, что что-то не так”, - сказала представитель министерства, которое курирует ЕАНТК.

Напомним, что представитель пресс-службы министерства регионального развития Польши сообщил УНИАН о возможности переноса средств, зарезервированных для проекта ЕАНТК, на инвестиции для предупреждения паводков в Польше.

По данным собеседника агентства, министерство может инициировать этот вопрос перед мониторинговым комитетом программы помощи Евросоюза и принять решение в июле-августе текущего года.

Гендиректор «Сарматии» Сергей СКРИПКА заявил, что перенос средств не убьет проект, но существенно усложнить его реализацию.

Справка УНИАН. «Сарматия» может получить около 125 млн. евро дофинансирования из средств программы помощи Евросоюза Польше, что составляет около 25% стоимости сооружения польского участка ЕАНТК.

Остальные средства компания планирует привлечь у инвесторов и банков, сформировав пул инвесторов в 2011 году.