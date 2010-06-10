Клюев: добыча газа в Украине должна увеличиться вдвое

На протяжении 10 лет добыча собственного природного газа в Украине должна увеличиться вдвое – до 40 млрд. куб. м в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в Харькове на совещании по решению актуальных проблем развития области.

«За 10 лет мы должны увеличить добычу собственного газа вдвое - с 20 до 40 млрд. куб. м», - сказал он.

Ради этого, по словам А.КЛЮЕВА, правительство будет стимулировать разведку новых месторождений природного газа, а также привлекать мощных инвесторов для ведения добычи. Есть целый ряд месторождений, в том числе и на шельфе. Мы возобновим контракт с "Венко". Кроме этого, у нас есть еще целый ряд участков, к которым мы планируем привлечь мощных инвесторов», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он также заметил, что сегодня имеется возможность и правительством готовит участки для добычи углеводородов на сланцевих месторождениях, хотя их себестоимость достаточно высокая.

«У нас одно из наибольших месторождений сланца. Сланцевый газ. Мы уже провели целый ряд переговоров, теперь готовим участки под это. Правда, себестоимость там не такая уже и маленькая, около 120 – 150 дол. за 1000 куб. м, но это не 250», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Но при этом он акцентировал на необходимости уменьшения использования энергоносителей и перехода на альтернативные и восстанавливаемые источники энергии, что, по мнению А.КЛЮЕВА, даст возможность уменьшить зависимость от импортированных энергоносителей.

«Реально реализовать все эти планы. Сейчас мы добываем 20 млрд. куб. м, если мы на протяжении 10 лет это увеличим вдвое, а потенциальные возможности у нас есть, то мы во многом снимем проблему импорта углеводородов на территорию Украины», - просуммировал вице-премьер-министр.