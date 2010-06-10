Минуглепром: в Украине не будут закрывать шахты

В Украине не будут закрывать шахты, имеющие продуктивные запасы угля, заявляет министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в городе Шахтерске (Донецкая обл.) после совещании в ГП «Шахтерскантрацит» по поводу оптимизации структуры управления отраслью.

«Закрывать шахты, где есть продуктивные запасы угля, мы не будем и не собираемся», - сказал министр.

Говоря о том, что в угольной отрасли страны сегодня определены 63 шахты, которые при определенной инвестиционной поддержке могут быть очень перспективными, Ю.ЯЩЕНКО отметил, что все остальные угольные предприятия не будут закрываться, а будут ждать инвестиций. «Те шахты, которые «более тяжелые на подъем» мы их не закрываем, никто не собирается их закрывать. Мы ставим эти шахты как бы в очередь на развитие. Таких шахт еще столько же (то есть, 63), - объяснил Ю.ЯЩЕНКО - Мы ставим их в очередь на развитие. А пока будем поддерживать, ведь там есть запасы продуктивные, доступ к месторождению, инфраструктура производственная и т. д. Но сейчас денег нет на их подъем объективно».

Министр предположил, что, возможно, ресурсы, которые имеются на этих пока не перспективных шахтах, будут использоваться на 63-х объектах, «точках роста», которые сейчас выделены в перспективные для инвестирования. «Возможно там ресурсы, которые пока не нужны, трудовые, материально-технические и часть финансовых ресурсов переведем в «точки рост» и ускорим этот рост».