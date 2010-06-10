Обама оценил отказ Украины от урана

Президент США Барак ОБАМА в письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ еще раз выразил высокую оценку историческому решению Украины вывезти из страны все остатки высокообогащенного урана.

Об этом это сообщает официальный сайт главы Украинского государства.

«Это было важное решение, которое должно служить глобальным примером», - говорится в письме Б.ОБАМЫ к В.ЯНУКОВИЧУ.

В письме также отмечается, что выработанные коммюнике и рабочий план - это крепкий фундамент, на который можно опираться в реализации целей, очерченных во время саммита в Вашингтоне.

Кроме того, говоря о следующем саммите, который должен состояться в 2012 году в Корее, Б.ОБАМА отметил: «Чтобы этот саммит имел успех, предлагаю начать работу сейчас».

«Я хотел бы обратиться к вам с просьбой, чтобы Украина достучалась до других, особенно тех, кого мы не смогли пригласить на саммит, и попросила их принять точку зрения саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне», - говорится в письме Б.ОБАМЫ.

Как сообщалось, 14 апреля в ходе визита В.ЯНУКОВИЧА в США были достигнуты договоренности о вывозе из Украины высокообогащенного урана с предоставлением ей финансовой и технической помощи.