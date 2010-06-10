Посол ФРГ не отрицает интереса Германии к украинской ГТС

Украинцы сами должны определиться в отношении своей газотранспортной системы. Об этом в эфире телеканала ТВі заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ, сообщает пресс-служба телеканала.

«Рынок газа радикально меняется, и это нужно воспринимать в Украине, нужно видеть также, что ждать предложений нельзя. Украина должна сама говорить и думать, что делать со своей газотранспортной системой, должна приглашать фирмы, которые бы могли принимать участие в модернизации, и должна сказать, как она в будущем видит свою газотранспортную систему для газовой безопасности в Европе», - сказал дипломат.

В то же время посол не отрицал интереса Германии к украинской ГТС, поскольку поставка топлива через Украину в Европу является составной частью общеевропейской энергетической безопасности. «Энергетическая безопасность – это очень важная тема, наши фирмы имеют очень большую заинтересованность в том, чтобы поставлялся газ через Украину. В конечном итоге, Украина передает газ в газотранспортную систему в Словакии, и немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы этот транспортный поток через Украину функционировал хорошо», - сказал Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.