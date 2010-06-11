Азаров: «Нафтогаз» за два года может стать прибыльным

Правительство наработало ряд мероприятий, реализация которых позволит за два года выйти на работу безубыточности НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью агентству “Ройтарс”.

Тогда, по словам главы правительства, у НАК будут средства на развитие - в первую очередь на модернизацию отечественной ГТС.

Премьер-министр подчеркнул, что налаживание финансового состояния «Нафтогаза» будет сделано не за счет повышения тарифов для населения. Вместе с тем правительство будет добиваться безусловной платежной дисциплины от потребителей.

«Хорошая динамика «Нафтогаза» - из дефицита 45 млрд. грн., который нам оставили, к дефициту 10 млрд. на конец текущего года - дает нам право рассчитывать на то, что в следующем году компания будет приносить прибыль. То есть финансовый план «Нафтогаза» на следующий год будет предусматривать получение прибыли и направление этой прибыли на инвестиционную деятельность, а также в уплату налогов», - отметил Н.АЗАРОВ.