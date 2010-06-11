ЕС назвал свои интересы в энергетической стратегии Украины

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ назвал два принципиальных вопроса, интересующих Евросоюз в энергетической стратегии Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера, отвечая на вопрос депутатов-членов делегации Европарламента к Ассамблее EURO-NEST (ЕС – страны-участницы “Восточного партнерства” – УНИАН).

“Если бы я начал говорить об энергетической стратегии Украины, мне бы понадобилось не меньше 30 минут”, - отметил комиссар.

Вместе с тем, по его словам, ЕС на сегодня заинтересован, прежде всего, тем, как будут решаться два вопроса. Первое – принятие Украиной нового закона относительно деятельности рынка газа, который отвечал бы европейским стандартам.

“Это является предпосылкой для присоединения Украины к Энергетическому содружеству, а также станет своеобразным тестом на готовность Украины к реформам”, - сказал Ш.ФЮЛЕ.

Вторым важным вопросом на сегодня, по его словам, является то, каким образом Украина планирует в дальнейшем использовать свою газотранспортную систему.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического содружества одобрил присоединение Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют разногласия, которые остаются между их законодательством и законодательством ЕС о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу с 1 июля 2006 года. На сегодня к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан. Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей. Энергетическое содружество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-Восточную Европу и содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.