ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Налоговая заставит раскошелиться на электронную отчетность», в котором пишет - правительство обяжет предприятия подавать налоговые отчеты исключительно в электронном виде. Уход в онлайн облегчит работу бухгалтеров, но параллельно он может ударить по бюджету компаний…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/nalogoplatelcshikov-perevodjat-na-elektronnuju-141360/

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Также «Дело» в материале «Путин выдал Украине $2 млрд.» пишет - российский банк ВТБ выдал двухмиллиардный кредит украинскому правительству. Деньги в Украину пришли в начале текущей недели, эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета. Стороны сделки еще не предоставили официальных комментариев и отказываются раскрывать детали соглашения. Опасность такого займа - непрозрачность условий, на которых он предоставляется…

http://delo.ua/dengi/banki/putin-vydal-ukraine-2-mlrd.-141359/

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«Дело» в материале «Банк «Киев» обновляет персональный состав» пишет – в национализированном банке «Киев» грядут серьезные кадровые перестановки. Как стало известно изданию, сотрудники главного офиса получили уведомление о том, что до 20 июля будут сокращены либо они, либо их жалования…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-kiev-obnovljaet-personalnyj-sostav-141358/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Растраты вознаградят деньгами» пишет – Украина станет самым большим бенефициарием денег инициативы Восточноевропейского партнерства по повышению энергоэффективности и охране окружающей среды. Об этом во время украинско-шведского семинара по вопросам энергоэффективности заявил директор украинского представительства ЕБРР Андрэ Куусвек. Потенциал Украины в повышении энергоэффективности едва ли не самый большой среди стран мира, считают эксперты…

http://state.eizvestia.com/full/rastraty-voznagradyat-dengami

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Также «Экономические известия» в материале «Правительство сэкономит на долгах Сбербанка СССР» пишут – Кабмин предложил не компенсировать потери от инфляции по вкладам в Сбербанке СССР. Об этом идет речь в проекте изменений в закон «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины (относительно механизма возвращения сбережений)» под № 6491. Если документ примут, то обманутые вкладчики получат в пять раз меньше денег, чем получили бы десять лет назад…

http://finance.eizvestia.com/full/pravitelstvo-sekonomit-na-dolgah-sberbanka-sssr

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Оценочное осуждение» пишет – отношение власти к украинским предприятиям в первые 100 дней работы новой команды ухудшилось – подача налоговых деклараций и прохождение таможенного контроля осложнены, возврат НДС остановлен. Бизнесмены надеются, что это временные проблемы, которые будут решаться по мере реализации экономической программы правительства. В оппозиции же считают, что никакие изменения не будут эффективны без реформы судебной системы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1385509

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Руслан» идет на посадку в США» пишет – финальная сборка тяжелого самолета Ан-124 "Руслан" для американского рынка может быть организована в США на заводах Boeing. Переговоры об этом ведет российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая осуществляет сборку украинского самолета. Эксперты скептически оценивают перспективы проекта: он может быть рентабельным, только если США примут политическое решение о закупке "Русланов" для Министерства обороны, но это представляется нереальным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1385540

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«Газета по-киевски» в материале «Сегодня Зинченко проводят в последний путь» пишет - известный украинский политик скончался в среду, 9 июня. Причина смерти не разглашается. Известно лишь то, что 9 лет назад врачи поставили Александру Зинченко страшный диагноз – рак…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/11/060314.html

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«Газета по-киевски» в материале «Новый iPhone 4 – тоньше, быстрее, надежнее» пишет - шпионские фото аппарата четвертого поколения давно валялись в сети, но на этой неделе телефон представили официально. Издание рассказывает об основных его характеристиках, в том числе, в сравнении с предыдущей моделью - iPhone 3GS…

http://mycityua.com/articles/techno/2010/06/11/060349.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ющенковский Лувр закрывается на ремонт» пишет – с 1 июля любимое детище Ющенко «Мыстецький Арсенал», с которым он носился долгих пять лет, но так и не довел до ума, станет на реконструкцию. Здесь надо сделать канализацию, систему климат-контроля, дизайн, освещение…

http://www.segodnya.ua/news/14143966.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Крейсер «Украина» станет «убийцей» украинских корветов?» пишет – РФ предложила руку помощи для решения проблемы долгостроя – крейсера «Украина». Но ее "забота" выглядит удобным прикрытием для лоббирования интересов российского ОПК в Украине…

https://economics.unian.net/rus/detail/49136

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава правления ЗЗФ: «Государство вряд ли заинтересовано в остановке трех крупных метзаводов», подает интервью председателя правления ОАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко, который рассказал о текущей ситуации на полигоне шлаковых отвалов «Балка Средняя»…

https://economics.unian.net/rus/detail/49013

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Глушители для народа» пишет – менеджеры «АвтоВАЗа» исполняют обещание отказаться от российских поставщиков комплектующих в пользу зарубежных компаний. Как стало известно «Ведомостям», первый контракт будет заключен с СП немецкой Eberspaecher и «АвтоВАЗагрегата». Список поставщиков для народных автомобилей — Lada low-cost и на базе платформы Renault B0 будет сформирован до осени…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/11/237227

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Издание «Известия» в публикации «Черноморский флот идет на сокращение» пишет - Численность Черноморского флота будет сокращена, армия избавится от ненужных военных городков и не станет создавать новые базы за рубежом. Об этом заявил министр обороны Анатолий Сердюков. По его словам, численный состав ЧФ РФ уже определен - он меньше, чем те 24 тысячи, которые были раньше. Проиграв в количестве, ЧФ должен выиграть качественно - будет серьезно обновлена наземная и социальная инфраструктура флота. "Это то, что используется военнослужащими и членами их семей, и то, что сможет использоваться другими жителями Севастополя", - подчеркнул министр обороны. Уже в ближайшее время состоятся переговоры Сердюкова с министром обороны Украины…

http://www.izvestia.ru/politic/article3142788/

(УНИАН)