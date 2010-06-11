Нефть дешевет на данных о слабом производстве в Китае

Нефть снижается после данных о слабом производстве в Китае

Нефть снижается в пятницу после выхода данных о более слабом, чем ожидалось, майском росте промпроизводства в Китае, сообщает Рейтер. Однако вера инвесторов в мощь третьей мировой экономики удерживает цены выше $75 за баррель.

Потребление нефти в Китае является основным драйвером спроса, поскольку потребление в европейских экономиках восстанавливается медленно.

Статистика, опубликованная в пятницу, свидетельствует, что объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 16,5 процента при прогнозе роста на 17,1 процента.

К 8.25 МСК фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на $0,19 до $75,29 после подъема до максимального уровня за четыре недели в четверг. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,09 до $75,20.

"Это немного разочаровывает, но я ожидаю поддержки на отметке около $75. Она была уровнем сопротивления и вчера мы наконец-то пробили его", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital Energy.

В четверг цены на нефть поднялись выше $75 впервые с 4 июня благодаря сильным показателям китайского экспорта и повышению прогноза спроса на 2010 год.

"Китайские показатели торговли действительно улучшили настроения инвесторов и возродили уверенность в том, что мировое экономическое восстановление состоится несмотря на долговой кризис в еврозоне", - сказала Серена Лим из ANZ.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2010 году в связи с увеличением использования топлива в США и повышением потребления в Китае.