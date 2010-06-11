"Белоруснефть" намерена в Украине открыть представительство

Государственное производственное объединение "Белоруснефть" намерено открыть в Украине свое представительство с уставным фондом в 200 тыс. долларов.

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси обнародовано на официальном сайте белорусского правительства.

Как поясняется в постановлении, ООО "Белоруснефть-Украина" создается в целях наращивания объемов экспорта нефтепродуктов производства белорусских нефтеперерабатывающих заводов, а также получения дополнительной прибыли от экспорта нефтепродуктов.

Кроме того, планируется приобретение сети автозаправочных станций для организации розничной торговли нефтепродуктами на территории Украины.

Справка УНИАН. Государственное производственное объединение "Белоруснефть" является ведущим нефтяным предприятием в Беларуси, работающим в сфере нефтедобычи более 40 лет. Основными направлениями его деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис, переработка углеводородного сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов переработки нефти и газа внутри страны и за ее пределами.

"Белоруснефть" сотрудничает с национальными нефтяными компаниями Венесуэлы и Ирана, ведущими нефтяными предприятиями России.

В состав ПО "Белоруснефть" входят газоперерабатывающий завод, отраслевой научно-исследовательский институт, весь спектр высокотехнологичных сервисных подразделений. "Белоруснефть" располагает крупнейшим в республике резервуарным и специальным транспортным парками, в его активе более 60% всего автозаправочного комплекса Беларуси.