НКРЭ намерена разрешить облэнерго привлекать кредиты

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена разрешить энергоснабжающим компаниям «Киевэнерго», «Донецоблэнерго» «Харьковоблэнерго» и «Львовоблэнерго» привлекать кредиты для строительства и модернизации объектов электроэнергетики в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом сказано в проекте постановления НКРЭ, обнародованном на сайте регулятора.

Согласно документу, расходы, связанные с обслуживанием кредитов, будут учитываться в структуре тарифов компаний. При этом при определении объема расходов по кредиту будет учитываться экономический эффект, полученный компанией в результате строительства или модернизации того или иного объекта.

Одними из основных условий получения облэнерго разрешения со стороны регулятора на привлечение займа будет являться начало основных выплат по нему после введения объекта в эксплуатацию, а также привлечение его под процентную ставку, не превышающую 1,5 учетной ставки НБУ (в настоящее время - 9,5%).

Напомним, в июне УЕФА подтвердила право Киева, Донецка, Львова и Харькова принимать Чемпионат Европы по футболу в 2012 году.