«Уголь Украины» может эмитировать облигации на 500 млн. грн.

Министерство угольной промышленности вернулось к идее эмитирования госпредприятием «Уголь Украины» облигаций в размере 500 млн. грн. для развития государственного угледобывающего сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

«Мы хотим попробовать и этот механизм привлечения средств», - сказал министр, отметив при этом, что в настоящее время подготовкой вопросов, связанных с возможной эмиссией, по просьбе министерства занимается инвестиционная компания «Драгон Кэпитал».

Ю.ЯЩЕНКО дал понять, что средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены в дальнейшем в недавно созданный Фонд поддержки государственных угольных предприятий для последующего распределения на реализацию наиболее перспективных проектов на государственных шахтах.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года Министерство угольной промышленности и ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал выпуск ГП «Уголь Украины» корпоративных облигаций на 500 млн. грн. со сроком обращения 1,5-2 года. «Альфа-Банк» (Украина) заявлял о готовности выступить лид-менеджером и андеррайтером эмиссии. Кроме того, банк готов был предложить предприятиям угольной отрасли услуги финансового лизинга для обновления основных фондов, а также предоставление кредитных продуктов, в т.ч. осуществление проектного финансирования.

Средства, привлеченные в ходе эмиссии, планировалось направить на техпереоснащение, а также пополнение оборотных средств таких государственных предприятий, как «Добропольеуголь», «Селидовуголь», «Угольная компания «Краснолиманская», «Донецкая угольная энергетическая компания» (в частности, шахты «Южно-Донбасская № 3», шахта им. Бакумова, шахта им. Калинина), «Шахтерскантрацит» (шахта «Шахтерская-Глубокая»), «Ровенькиантрацит», «Первомайскуголь».

В 2006 году «Альфа-Банк» открыл несколько кредитных линий ряду государственных угледобывающих предприятий в объеме 247 млн. грн.