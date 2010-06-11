«Уголь Украины» намерен привлечь кредит у «Альфа-банка»

Госпредприятие «Уголь Украины» рассматривает возможность привлечения кредита у «Альфа-банка» (Украина) в размере 430 млн. грн. для финансовой поддержки государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, указанные средства будут привлечены в недавно созданный Фонд поддержки угольных предприятий.

Он сообщил, что ранее ГП «Уголь Украины» уже привлекло у данного банка кредит в размере 170 млн. грн. под 23% годовых.

Кроме того, уточнил министр, министерство в настоящее время рассматривает также целесообразность привлечения для этих целей кредита у «Внешнеторгбанка» в объеме 500 млн. грн.

Он отметил, что со стороны банка получено уже предварительное согласие на выделение займа.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 27,289 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,756 млрд. грн., обязательства – 24,996 млрд. грн., собственный капитал – 2,292 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

В I квартале 2010 года «Альфа-Банк» получил 0,399 млн. грн. прибыли, по итогам 2009 года убыток банка составил 348,405 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».