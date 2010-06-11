Минуглепром откажется от продажи коксующихся углей на аукционах

Министерство угольной промышленности Украины намерено отказаться от продаж коксующихся углей на аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, он уже обратился за соответствующей рекомендацией к госпредприятию «Уголь Украины», которое является организатором торгов.

«Я дал рекомендацию отказаться от аукционных торгов… Пускай предприятия напрямую заключают договоры и продают уголь. Им виднее, какие цены. У них и так уже налажены контакты с коксохимами», - сказал министр.

При этом он отметил, что существующий механизм аукционной продажи коксующихся углей не оправдал себя, поскольку не мог адекватно реагировать на ценовую конъюнктуру рынка, что, зачастую, становилось причиной срыва торгов.