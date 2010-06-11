ДТЭК предлагает Минуглепрому инвестировать 1,2 млрд. грн.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, Донецк) предлагает Министерству угольной промышленности инвестировать в 2010 году около 1,2 млрд. грн. в реализацию инвестиционных проектов на государственных угледобывающих объединениях «Добропольеуголь», «Свердловантрацит», «Донецкая угольная энергетическая компания» (все – Донецкая область), а также «Ровенькиантрацит» (Луганская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, частный энергетический холдинг уже подал на рассмотрение министерства три инвестиционных проекта и соответствующие договоры, а также готовит проект по инвестированию в развитие «Донецкой угольной энергетической компании».

Ю. ЯЩЕНКО отметил, что инвестпроекты рассчитаны на 5 лет.

«Буквально 4 июня передали нам соответствующие инвестдоговоры, сейчас мы их отрабатываем на предмет того, достаточно ли этих средств, как будут учтены интересы трудовых коллективов, государства, в частности отгрузки угля на ТЭС, и какие там требования относительно защиты интересов инвесторов», - сказал министр.

По его словам, ДТЭК заинтересован в инвестировании в «Добропольеуголь» путем заключения договора о совместной деятельности с трудовым коллективом госпредприятия, который перед этим возьмет целостный имущественный комплекс предприятия в аренду. В этой связи Ю. ЯЩЕНКО отметил, что реализацию данного инвестпроекта должен одобрить Кабинет министров Украины, и министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства, который находится на согласовании заинтересованных министерств и ведомств.

В отношении проектов по госпредприятиям «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», сообщил министр, холдинг предлагает предоставление им финансовой помощи на возвратной основе.

«Что касается Ровеньков и Свердлова […] там их инвестиции предоставляются, и похожи на финансовую помощь на условиях возвратности, срочности», - сказал министр, не уточнив при этом других подробностей по условиям и формам реализации данных инвестпроектов.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.