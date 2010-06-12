СБУ возбудила дело по факту нанесения государству ущерба

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна возвратить РосУкрЭнерго дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".

В.ХОРОШКОВСКИЙ также опроверг наличие у него конфликта интересов в этом вопросе.

“Я не являюсь партнером Дмитрия ФИРТАША, и в газовой сфере у меня никогда не было интересов", - сказал он.

По словам председателя СБУ, Д.ФИРТАШ имеет опцион на приобретение части акций телеканала "Интер", однако он не реализован.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» относительно экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, который принадлежал RosUkrEnergo.

К тому же Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допустил возможность обжалования Украиной решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).