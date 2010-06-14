Бойко: Украина хочет создать международный консорциум

Украина хочет создать международный консорциум по разработке месторождений нефти и газа на украинской части шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в прямом эфире на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«У нас вообще перспектива традиционной добычи газа – это шельф Черного моря, где у нас находится приблизительно 3,5 триллионов кубов газа. Подавляющее большинство его находится на глубоководной части шельфа Черного моря, начиная с глубин больше 800 метров. И также у нас разработана соответствующая программа, мы там привлекаем американцев - ExxonMobil, Chevron и Texaco, потому что они имеют соответствующий опыт работы на больших глубинах. Это очень рискованная и технически сложная операция, и как раз авария в Мексиканском заливе показала, насколько это сложная система», - сказал министр.

При этом он добавил, что «стоимость платформы, которая там будет бурить, 4,5 миллиарда долларов. От миллиона до трех миллионов долларов в сутки стоит ее аренда. Так вот, вероятность попадания на месторождение при всем этом составляет 50%. Ни одна страна самостоятельно или компания не идет на такой рискованный масштабный проект».

«Поэтому мы взяли за основу опыт Азербайджана и Турции и договорились с американцами, что мы будем создавать совместное предприятие, международный консорциум. Сейчас идут переговоры. Решения, конечно, нет, но уже соответствующие предложения мы получили. Будучи недавно в Стамбуле, мы изучили опыт турецких компаний. И считаем, что корпорация с ведущими компаниями, которые имеют опыт работы на этих глубинах, с учетом повышенных требований, которые будут сегодня после Мексиканского залива, как раз это будет наша перспектива по Черному морю», - отметил Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. Украинский сектор шельфа Черного и Азовского морей составляет 133,7 тыс. кв. км и входит в Альпийско-Гималайский орогенный пояс, в котором расположены крупнейшие нефтегазоносные регионы Ирана, Ирака, Азербайджана, Северного Прикавказья и Румынии. Прогнозные ресурсы региона - более 1,5 млрд. тонн условного топлива в газовом эквиваленте.

Единственным в Украине предприятием, которое занимается добычей нефти, газа и газового конденсата на шельфе Черного и Азовского морей, является ГАО «Черноморнефтегаз» совместно с ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». На сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей сейсморазведкой выявлено 109 структур.

В силу различных причин геологоразведочные работы на шельфе Черного и Азовского морей до сих пор выполнялись в ограниченных объемах, в результате чего степень освоения ресурсов остается очень низкой - около 4%.