Янукович: блоки ХАЭС и РАЭС Украина достроит самостоятельно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что блоки на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях будут достраиваться Украиной самостоятельно.

Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Что касается энергоблоков, Украина будет строить их самостоятельно», - отметил Президент.

Говоря об участии России в этом проекте, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что идет речь всего на всего об использовании финансового кредита. «Это услуга, на которую Россия согласилась», - прибавил В.ЯНУКОВИЧ.