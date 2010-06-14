Янукович: блоки ХАЭС и РАЭС Украина достроит самостоятельно
08:51, 14 июня 2010Энергетика
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...но за русские деньги
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что блоки на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях будут достраиваться Украиной самостоятельно.
Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.
«Что касается энергоблоков, Украина будет строить их самостоятельно», - отметил Президент.
Говоря об участии России в этом проекте, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что идет речь всего на всего об использовании финансового кредита. «Это услуга, на которую Россия согласилась», - прибавил В.ЯНУКОВИЧ.
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