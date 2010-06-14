В Одессе будет построен терминал по приемке сжиженного газа

Кабинет министров Украины принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в прямом эфире на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Да, мы приняли решение правительства о строительстве терминала в Одессе. Соответствующее постановление принято еще месяц назад”, - сказал он.

При этом министр добавил, что “у нас прошли очень перспективные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии, и мы будем там партнерами по выкупке определенного объема сжиженного газа, и поставке в нашу страну через терминал в Одессе”.

По словам министра, “программа рассчитана на четыре года, соответствующие письма поддержки мы написали, решение правительства уже начало выполняться”.

Ю.БОЙКО отметил, что стоимость строительства терминала составит около 1 млрд. долл. При этом министр отметил, что инвестиции в данный проект очень быстро окупятся.

“У нас есть программа с Евросоюзом соответствующая, в рамках этой программы общая сумма финансирования там около трех миллиардов, и как раз один из объектов мы будем предлагать вот этот”, - добавил глава Минтопэнерго.

Также Ю.БОЙКО добавил, что мощность терминала по приемке СПГ в Одессе составит 5 млрд. кубометров в год на первом этапе и 10 млрд. куб. м в год - на втором. “Мы рассчитываем на пять миллиардов кубов на первом этапе и еще пять, то есть суммарно десять, на втором”, - сказал Ю.БОЙКО.

Министр также отметил, что ресурсной базой для терминала в Одессе станет месторождение “Шах-Дениз-2” в Азербайджане. “Мы уже, в принципе, провели переговоры с азербайджанскими партнерами о наличии этого ресурса”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года Министерство топлива и энергетики решило создать рабочую группу по координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

Справка УНИАН. Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG – Liquefied Natural Gas) получают при охлаждении природного газа до -162°С. В жидком состоянии объем газа уменьшается в 600 раз, что позволяет в значительной степени увеличить эффективность его хранения и транспортировки. СПГ транспортируют так же, как и нефть, – в специальных танкерах. В странах-импортерах он хранится в резервуарах. В специальных терминалах СПГ разогревается, благодаря чему возвращается в газообразное состояние и после этого закачивается в газотранспортную систему.

В Европейском Союзе в настоящее время имеется 10 терминалов для СПГ. Первые регулярные поставки сжиженного газа в Европу начались в еще 1964 году из Алжира в Великобританию.

Рынок СПГ развивается преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Японии, например, за счет СПГ удовлетворяются все 100% потребности экономики страны в «голубом топливе»), а также частично на юге Европы. Поставки СПГ составляют сегодня всего 6% в общемировом объеме потребления природного газа.

Специалисты Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA) прогнозируют достаточно быстрый рост популярности СПГ уже в ближайшее время. По их оценкам, к 2020 году доля СПГ в энергопотреблении, например в США, вырастет до 20% по сравнению с 1-2% в настоящее время (для сравнения: 11% – в Европе и 100% – в Японии). Ожидается, что общемировое потребление СПГ должно почти удвоиться уже к 2010 году.