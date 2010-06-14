«Укргазвыдобування» увеличила производство сжиженного газа на 1,5%

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-мае 2010 года увеличила производство сжиженного газа (пропан-бутана) на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 93,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что в мае производство сжиженного газа составило 19 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года.

По словам директора ДК «Укргазвыдобування» Юрия БОРИСОВА, увеличение производства сжиженного газа - одно из приоритетных направлений деятельности компании. «Мы не собираемся терять лидерство в производстве сжиженного газа, а поскольку это направление деятельности прибыльное, то оно является приоритетным для инвестирования», - сказал Ю.БОРИСОВ.

Крупнейшими предприятиями по производству сжиженного газа в структуре компании являются Технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина» и Яблуневское отделение по переработке газа, которые обеспечивают две трети объема производства сжиженного газа.

ДК «Укргазвыдобування» - лидер по производству сжиженного газа в Украине. В 2009 году объем производства составил 234,3 тыс. тонн, более 30% всего производства в стране. Согласно законодательству, весь объем сжиженного газа собственного производства ДК «Укргазвыдобування» реализует через аукционы.

Справка УНИАН. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит 5 перерабатывающих предприятий, на которых ведется производство сжиженного газа. Шебелинский ГПЗ осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов. Юлиевская установка комплексной подготовки газа и Тимофеевская установка углубленного извлечения углеводородов производят сжиженный газ, Технологический цех стабилизации конденсата "Базилевщина" - сжиженный газ и стабильный газовый конденсат (для дальнейшей переработки), Яблуневское отделение по переработке газа – сжиженный газ и сухой отбензиненный газ.