«Нафтогаз» просит правительство увеличить цену газа на 13%

НАК «Нафтогаз Украины» просит Министерство топлива и энергетики содействовать в принятии Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решения о повышении предельных цен на газ для промышленных предприятий и бюджетных организаций на 13,3%, или 266,08 грн., – до 2258 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

Об этом сказано в официальном письме председателя правления НАКа Евгения БАКУЛИНА на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО от 9 июня, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, госхолдинг предлагает также провести еще одно увеличение, установив для этих категорий потребителей с 1 октября предельные цены на уровне 2400 грн. за тыс. куб. м. Таким образом, до конца года цена газа для промпредприятий и бюджетных организаций может вырасти на 20,5% по сравнению с действующей в настоящее время - 1992,8 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа). При этом «Нафтогаз» предлагает установить эти цены в том числе и для предприятий-производителей азотных удобрений (в настоящее время 1633,30 грн. за тыс. куб. м)

Обосновывая необходимость корректировки цен, компания отмечает, что при установлении действующей цены НКРЭ не учло изменения цены закупки импортного газа (в І квартале – 304,33 долл. за тыс. куб. м, во ІІ квартале – 232,85 долл. за тыс. куб. м), а также необходимого возмещения расходов компании, связанных с закупкой и реализацией природного газа потребителям. При этом, по оценкам компании, из-за несоответствия цены реализации природного газа этим категориям потребителей убытки «Нафтогаза» в первом квартале составили около 6 млрд. грн.

Напомним, НКРЭ ежемесячно пересматривает уровень предельных цен для промпотребителей и бюджетных организаций с учетом колебаний национальной валюты по отношению к доллару США по курсу, зафиксированному на 1 января 2009 года.

В апреле регулятор снизил предельные цены на газ на май для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 1,4%, или на 27,45 грн. за тыс. куб. м, - до 1 992,8 грн за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа). Действие этих цен продлено НКРЭ на июнь.

Потребности предприятий - производителей азотных минеральных удобрений в природном газе обеспечиваются за счет импортированного природного газа. Вместе с тем, в соответствии с постановлениями НКРЭ №1128 от 01.10.2009 г. и №350 от 01.04.2010 г. «Об утверждении предельного уровня цены на природный газ для предприятий-производителей азотных минеральных удобрений», предельный уровень цен на природный газ для потребностей этих предприятий (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа) составлял в І квартале 2010 года 1584,40 грн. за тыс. куб. м, а во II квартале 2010 года - 1633,30 грн. за тыс. куб. м.