Поставки нефти на украинские НПЗ увеличились на 2%

Поставки нефтяного сырья на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-мае увеличились на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 4 млн. 594,7 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-мае украинские НПЗ переработали 4 млн. 507,8 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году поставки нефти и газового конденсата на украинские НПЗ увеличились на 5,7%, по сравнению с 2008 годом, до 11 млн. 432,8 тыс. тонн. В 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.