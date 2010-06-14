Кабмин использует энергозависимость Украины в интересах олигархов

Правительство Николая АЗАРОВА за первые 100 дней своей работы продемонстрировало склонность использовать фактор зависимости Украины от энергопоставок из России в интересах олигархических групп, пренебрегая энергетической и экономической безопасностью, национальными интересами или же занимаясь их бизнес-эксплуатацией.

Об этом сказано в выводах экспертного мониторинга «100 дней правительства. Мониторинг прозрачности действий власти в энергетическом секторе и соответствия энергетической безопасности Украины», проведенного Альянсом «Новая энергия Украины» совместно с Киевским международным энергетическим клубом «Q-club» и Центром «Номос» при поддержке Фонда «Возрождение», результаты которого были представлены сегодня в Киеве на пресс-конференции.

В частности, согласно выводам экспертов, «в первые 100 дней своей деятельности в энергетическом секторе власть сосредоточила свою деятельность на обеспечении корпоративных интересов основных спонсоров Партии регионов».

«Проработав почти 100 дней, новое правительство не имеет четкой стратегии по внедрению энергоэффективных реформ в отраслях экономики страны, которые приведут к существенному сокращению энергопотребления и снижения енергозатратности бюджетной сферы, домохозяйств и промышленности», - отмечено в документе.

Как отметил, представляя результаты мониторинга, руководитель энергетических программ Центра «Номос» Михаил ГОНЧАР, 100 дней правительства премьера Н.АЗАРОВА являются показательными с позиции реальных и декларативных приоритетов властной команды. Реальные приоритеты – тотальная моноориентация на удовлетворение потребностей газоолигархических групп внутри страны и на Россию внешне. Декларативный приоритет – сотрудничество с ЕС.

«В целом, стиль правительственной команды напоминает модель поведения правительства Юлии Тимошенко - ПР-активность вместо конкретной работы. Только на порядок выше», - отметил М.ГОНЧАР.

При этом он добавил, что отличие заключается в использовании политического и административного ресурса с целью проталкивания через ВР Украины необходимых законопроектов. Однако, оперативность, продемонстрированная правительством в вопросах принятия бюджетного закона не была использована, например, в случае с законопроектом об основных принципах функционирования рынка газа в Украине, что могло бы как положительно повлиять на ускорение присоединения Украины к Энергетическому Содружеству, так и стало бы одним из серьезных индикаторов для МВФ.

В свою очередь, как отметил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий БОРОВИК, правительство заботилось решением проблем создания максимально благоприятного режима для ведущих олигархических групп бизнеса в газовом, химическом и металлургическом секторах за счет стратегических уступок и пренебрежения национальными интересами.