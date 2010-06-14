«Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 60%

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-мае т.г. увеличило переработку нефтяного сырья на 60,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млн. 617,0 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-мае т.г. на «Укртатнафту» увеличились на 51,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млн. 547,9 тыс. тонн.

В январе-мае т.г. «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 36,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 456,7 тыс. тонн, дизельного топлива – на 64,9% – до 531,4 тыс. тонн, мазута – на 40,2% – до 254,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.