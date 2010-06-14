Правительство поручило отменить госрегистрацию ТУ

Кабинет министров Украины своим распоряжением поручил Государственному комитету по вопросам технического регулирования и потребительской политики осуществить в установленном порядке мероприятия по отмене государственной регистрации технических условий на компоненты моторных топлив (бензинов и дизельного топлива), зарегистрированных его территориальными органами.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№1185-р от 9 июня), текст которого опубликован на правительственном портале.

Напомним, 1 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект закона (№6158) «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)» (относительно некоторых нефтепродуктов).

В частности, законопроектом предусматривается внести изменения в статью 1 Закона «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», которые устанавливают размеры ставок акцизного сбора на соответствующие специальные бензины (код УКТВЭД 2710 11 25 00) и легкие дистилляты (код УКТВЭД 2710 11 90 00), по кодам которых учитываются и реализуются компоненты бензинов КБ-92 и КБ-95, на уровне ставок на бензины моторные - 110 евро за тонну. В настоящее время эти ставки акцизного сбора составляют лишь 20 евро за тонну.

Кроме того, с целью обеспечения реализации евро-интеграционного курса Украины, приближения качественных параметров моторных топлив, которые производятся и реализуются в Украине, к лучшим европейским и мировым аналогам, документом предлагается установить, что нефтепродукты, с которых взимается акцизный сбор по Закону «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», должны отвечать требованиям государственных стандартов Украины, а также упразднить государственную регистрацию всех технических условий, выданных раньше на вышеупомянутую продукцию.

Однако, этот законопроект до сих пор не принят.