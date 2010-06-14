Украина в июне объявит конкурс по строительству завода по фабрикации ЯТ

Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины до конца этого месяца намерена завершить разработку условий и объявить конкурс по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива (ЯТ).

Об этом УНИАН сообщила заместитель министра топлива и энергетики Наталья ШУМКОВА.

«Конкурс будет объявлен в ближайшее время», - сказала она, отметив при этом, что после объявления конкурса его условия будут направлены межведомственной комиссией для изучения потенциальным участникам.

Н.ШУМКОВА также подчеркнула, что окончательные решения по отбору той или иной технологии будут приниматься на уровне Кабинета министров Украины.

Напомним, что решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

«Думаю, что мы сможем дать самое конкурентоспособное предложение с тем, чтобы на территории Украины развернуть сборочное производство», - подчеркнул он.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.