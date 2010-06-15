Цена нефти повысилась более чем на доллар

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 14 июня, повысились на фоне благоприятной макроэкономической статистики из еврозоны, сообщает AP.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,34 доллара - до 75,12 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,85 доллара - до 75,20 доллара за баррель.

Согласно пресс-релизу европейского статистического агентства Евростат, промпроизводство в еврозоне в апреле выросло на 0,8% по сравнению с мартом.