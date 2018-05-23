Энергоподножка: Болгария "свернула" российскую нефтяную трубу

Подножку энергетическим планам России, правда, прогнозируемую, подставила Болгария. Страна таки отказалась от совместного проекта России и Греции - трансбалканского нефтепровода. Как заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, причем после встречи с послами стран ЕС в Софии, "Болгария отказывается от проекта нефтепровода Бургас-Александруполис". По его словам (премьера цитирует агентство Novinite.com), решение принято из-за того, жители региона Бургас проект не поддержали, а также потому, что его маршрут проходит через охраняемые природные территории. Он подчеркнул, что нефтепровод является «невыгодным и вредным для страны». При этом он сделал акцент на трагедии в Мексиканском заливе – мол, есть чего бояться.

Для России такой поворот событий, скорее, не является супер-новостью. Ранее министр энергетики РФ Сергей Шматко заявлял, что проект строительства нефтепровода Бургас- Александруполис может быть заморожен. И действительно, работы по его реализации на сегодня практически свернуты. Опять-таки, из-за долгих раздумий Болгарии. Данное решение страны больше политическое, чем экономическое. После выборов и формирования нового правительства вектор направленности Болгарии значительно переместился. Похоже, София отказывается от совместных проектов с Россией, больше тяготея к европейским.

Соглашение о строительстве данного нефтепровода Россия, Греция и Болгария подписали в 2007 году, после завершения строительства конкурирующего трубопровода между Азербайджаном и Турцией (Баку-Тбилиси-Джейхан). Последний поддерживали США, пытаясь противостоять монополии России на энергетическом рынке Европы. Как раз на это делала ставку РФ, прилагая максимум усилий для положительного завершения желаемого - соединить болгарский Бургас с греческим портом Александруполис, тем самым увеличив зависимость Европы от российской нефти.

Причем идея прогрессирует. Об этом свидетельствуют недавние переговоры России и Турции. Кремль предложил Анкаре «избавить» Босфор и Дарданеллы от нефтяных танкеров, все поставки перенаправить по трубам - Бургас-Александруполис и Самсун-Джейхан. Анкара на предложение согласилась. "Самсун - Джейхан" рассчитан на прокачку 60-70 миллионов тонн нефти год. В рамках этого проекта рассматривают возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Джейхане. Кстати, Турция дала разрешение на прокладку в своих территориальных водах газопровода "Южный поток", который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна, и который эксперты называют прямой угрозой для Украины.

***Трансбалканский трубопровод «Бургас — Александруполис» планируется построить в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Маршрут нефтепровода пройдёт от болгарского города Бургас на берегу Чёрного моря до греческого Александруполиса на берегу Эгейского моря. Трубопровод должен разгрузить находящиеся под контролем Турции проливы, соединяющие Чёрное и Средиземное моря. Планируется, что по данному трубопроводу будет поставляться российская нефть с морского терминала в Новороссийске, в Бургасе перегружаться с танкеров, далее по трубопроводу будет поступать в Александруполис, где вновь будет грузиться на танкеры. Протяжённость нефтепровода - 285 км, пропускная способность - 35 млн. т в год с возможностью расширения до 50 млн. т. Предварительная стоимость проекта составляет около $1,2 млрд. России будет принадлежать 51,7% акций консорциума по управлению трубопроводом, Болгарии и Греции - по 24,15 %. Работы по прокладке трубы планировалось начать в начале 2008 года и закончить через полтора года. По некоторым оценкам, строительство нефтепровода могло быть завершено к 2010 году. Конкурирующим нефтепроводом является Самсун-Джейхан, который соединит порты на черноморском и средиземноморском побережье Турции.

Скорее всего, Болгария отреагировала на договоренность Москвы и Анкары. София рассчитывала, что вместе с трубопроводом на ее территории построят НПЗ. Но это в российские планы не входит.

Греция двумя руками за реализацию проекта, т.к. усматривает в этом помпезный выход в качестве страны-транзитера на европейский рынок. Правда, и ее соблазняют другими энергетическими предложениями, в которых Москва не принимает участия. К примеру, поставки азербайджанского газа в ЕС (TGI - газопровод соединит Турцию с Западной Европой и станет одним из пяти основных путей транспортировки газа в Евросоюз). Но при этом Афины от «сотрудничества» с Москвой не отказываются. Как говорится, и нашим, и вашим, лишь бы себе не в ущерб. Другими словами, нефтепровод Бургас-Александруполис и газопровод "Южный поток" выводят Афины на энергетическую карту мира, но без России ее амбиции удовлетворить не получится.

*** Газопровод "Южный поток" - совместный проект "Газпрома" (GAZP) и итальянского нефтегазового концерна ENI, который предусматривает поставки российского и, возможно, среднеазиатского газа в Европу через Черное море. Согласно проекту, общая пропускная способность газопровода составит 30 млрд куб. м газа в год, стоимость - свыше 10 млрд долл. "Газпром" планирует завершить маркетинговые исследования и разработку ТЭО проекта газопровода до конца 2008 г., а начать первые поставки по нему - в 2013 г. В ЕС считают "Южный поток" конкурентом проекта Nabucco, поддержку которому оказывает Брюссель. Этот газопровод, строительство которого оценивается в 7,9 миллиарда евро, призван сократить зависимость Европы, которая покупает четверть необходимого ей газа у Газпрома, от российских энергоресурсов.

Конечно, выход из сложившейся ситуации – дело Греции и Россия, если бы не одно но… Нефтепровод Бургас-Александруполес фактически является альтернативой двум нефтепроводам – Одесса-Броды и Самсун-Джейхан, которые в значительной мере связаны с казахской нефтью.

Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, страхи Болгарии понятны. «Если будет работать в аверсном направлении Одесса-Броды, то часть казахской и азербайджанской нефти пойдет в этот нефтепровод, причем обе должны наполнить до отказа и Баку-Джейхан. Это означает, что на Бургас-Александруполис просто не хватит нефти. Неопределенность в этом вопросе и является основной причиной отказа Болгарии от проекта.

Что касается экологии, то она всегда вызывала некоторые сомнения относительно данного проекта, поскольку он должен пройти через заповедные зоны. Но экономическая составляющая при заключении договора о строительстве трубопровода перевешивала, именно в этом была заинтересована российская сторона. Сейчас Россия будет искать выход через Турцию, которая заинтересована в Самсун-Джейхане. Этот нефтепровод является своеобразной демонстрацией российской стороной поддержки Турцией газопровода «Южный поток».

Б.Соколовский считает, что в случае реализации проекта «Самсун - Джейхан», который в значительной мере является альтернативой нефтепровода «Одесса - Броды» в аверсном варианте, Россия и в дальнейшем будет доминировать на нефтяном рынке Украины и соседних государств. А о Евро-Азиатском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК) нужно будет забыть».

Украина, отмечает эксперт, теперь не может противопоставить реальных альтернатив упомянутым российским геополитическим проектам, поскольку РФ фактически монопольно контролирует и газовый, и нефтяной, и ядерно-энергетический секторы украинской экономики благодаря пророссийским решениям правительств (как Тимошенко, так и Азарова – ред.).

Что касается Украины, то отказ Болгарии от проекта Бургас-Александруполис не лишает перспективы Одесса-Броды на аверс, подчеркивает Б.Соколовский.

* * * Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее – танкерами через черноморские проливы.

Идея проекта строительства Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Наши долгие раздумья, как сделать жизнеспособным трубопровод Одесса-Броды, могут увенчаться полным фиаско. На днях Министерство регионального развития Польши заявило, что может лишить дофинансирования проект создания ЕАНТК за счет средств помощи Европейского Союза.

Вот и выходит, что нашей власти, благодаря Болгарии, выпадает шанс. Может она сможет им воспользоваться и таки запустит наш нефтепровод в правильном, проектом предусмотренном, направлении, что можно рассматривать как претензию на звание нефтяной транзитер...

Нана Черная (УНИАН)