До осени Украина и ЕС должны определиться с модернизацией ГТС

До осени Украина и Евросоюз должны определить план по модернизации украинской газотранспортной системы на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в Люксембурге на брифинге в рамках 14-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС.

Он также сообщил, что 25 июня в Брюсселе представители Украины и ЕС детально обсудят вопрос модернизации ГТС.

«25 июня в Брюсселе будет очень важная встреча комиссаров ЕС вместе с нашим министром топлива и энергетики, на которой в том числе будет обсуждаться эта тема. Я думаю, что мы должны в течение лета найти решение этой проблемы и разработать на 2011-й год вполне конкретную программу модернизации ГТС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Стоимость модернизации украинской ГТС, которая, в том числе, предусматривает увеличение пропускной способности на 60 млрд. кубометров газа в год, оценивалась украинским правительством в 5,5 млрд. долл.