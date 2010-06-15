Экспортная пошлина на нефть в РФ может снизиться

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июля может снизиться на 14,8%, или 43,3 долл., - до 248,8 долл. за тонну с 292,1 долл. в настоящее время.

Об этом сказал начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА "Новости".

"Средняя цена мониторинга с 15 мая 2010 года по 14 июня этого года составила 71,28356 доллара за баррель, и предельный уровень пошлины может составить 248,8155 доллара за тонну", - сказал он.

Таким образом, согласно расчетам, пошлина на нефть с 1 июля может составить 248,8 долл. за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты может снизиться до 179,9 долл. за тонну с нынешних 209,1 долл. за тонну, на темные - до 96,9 долл. с 112,7 долл., установленных с 1 мая.

По словам А.САКОВИЧА, решение по ставке пониженной пошлины для нефти с месторождений Восточной Сибири пока не принято. Если оно будет принято, то ставка с 1 июля на нефть Восточной Сибири может составить 69,9 долл. за баррель. В июне на эту нефть сохранялась нулевая ставка пошлины.