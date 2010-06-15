Украина намерена начать реализацию Брюссельской декларации по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в Люксембурге на брифинге после заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина - ЕС.

«Есть целый ряд условий, которые были выдвинуты Европейским Союзом еще год тому назад. Эти условия содержались, как вы знаете, в соответствующем меморандуме. Это и энергетическая хартия, это закон о функционировании рынка газа… Возникает вопрос, а почему, собственно, Украина не занималась решением этих вопросов?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что правительство намерено ускорить решение вопросов, содержащихся в меморандуме, и уже на завтрашнем заседании правительства рассмотреть проект закона о функционировании рынка газа.

«Мы ускорим решение этих вопросов и завтра на правительстве будет рассмотрен закон о функционировании рынка газа. Это откроет нам путь к реализации положений Брюссельского меморандума, и соответственно откроет путь к участию Европейского Союза в модернизации нашей ГТС. Я надеюсь, что мы этот вопрос в ближайшее время решим. И тогда уже будем подробно говорить о плане модернизации ГТС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Люксембурге Н.АЗАРОВ сообщил, что 25 июня в Брюсселе представители Украины и ЕС детально обсудят вопрос модернизации ГТС.

«25 июня в Брюсселе будет очень важная встреча комиссаров ЕС вместе с нашим министром топлива и энергетики, на которой в том числе будет обсуждаться эта тема. Я думаю, что мы должны в течение лета найти решение этой проблемы и разработать на 2011-й год вполне конкретную программу модернизации ГТС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС под №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.

Стоимость модернизации украинской ГТС, которая, в том числе, предусматривает увеличение пропускной способности на 60 млрд. кубометров газа в год, оценивалась украинским правительством в 5,5 млрд. долл.