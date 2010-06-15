«Укрэнерго» отменило июльский аукцион по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по доступу к межгосударственному сечению Украины для экспорта электроэнергии в июле из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщил представитель НЭК.

Напомним, что ранее глава НАК «Энергетическая компания Украины» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ прогнозировал, что Украина возобновит экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в июле. Соответствующее объявление 8 июня было обнародовано на сайте компании.

На месячный аукцион компания решила выставить 270 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один на 100 МВт (гарантированной поставки в течение месяце) и три по 50 МВт (только один лот гарантирован в течение месяца), а также один 20 МВт (негарантированной поставки).

Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 347,299 тыс. грн. до 1,736 млн. грн.

Кроме того, на аукцион планировать выставить пропускную способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 2,344 млн. грн. и 1,389 млн. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги три негарантированных лота суммарным объемом 150 МВт в направлении на Молдову. Стартовая цена лотов – 420,120 тыс. грн.

Компания также выставила на аукцион 1,5 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. При этом только 700 МВт сечения гарантированы на протяжении июля. Стартовая цена по данным лотам колеблется от 3,472 млн. грн. до 6,945 млн. грн.

Напомним, «Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже 4 безрезультативных месячных аукциона по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.