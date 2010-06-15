Дело по "РУЭ" будет расследоваться следственным управлением

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что уголовное дело по факту нанесения ущерба государству Украина, возбужденное после решения Стокгольмского арбитражного суда относительно "РосУкрЭнерго", будет расследоваться Следственным управлением СБУ.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Ущерб заключается в штрафных санкциях, которые наложены на страну: мы уже получили иск на 197 миллионов, плюс объем возвращаемого газа выше, чем объем изъятого газа», - уточнил В.ХОРОШКОВСКИЙ, добавив, что «дело только возбуждено, оно будет расследоваться Следственным управлением СБУ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что возбуждено уголовное дело по выяснению, куда делись 11 млрд. кубометров газа, которые Стокгольмский арбитражный суд обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключенное из схемы поставок газа в Украину и за ее границы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранения газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна вернуть “РосУкрЭнерго” дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".