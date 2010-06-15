Украинские НПЗ снизили производство бензина на 19,3%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-мае текущего года сократили производство автомобильного бензина на 19,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,066 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-мае сократилось на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,489 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-мае увеличилось на 4,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,075 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году по информации Госкомстата украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% - до 3,909 млн. тонн., а производство топочного мазута увеличилось на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.