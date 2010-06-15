"Нафтогаз" стал ассоциированным членом "Еврогаза"

"Нафтогаз" стал ассоциированным членом Европейского союза газовой промышленности ("Еврогаз"), сообщает пресс-служба компании во вторник.

"Сегодня национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила официальное уведомление за подписью генсека Евросоюза газовой промышленности ("Еврогаз") Жан-Мари Девоса о том, что совет управляющих "Еврогаза" единогласно принял решение относительно ассоциированного членства компании в этой международной организации", - говорится в сообщении.

В "Еврогаз"входят 49 членов из 27 стран, среди которых 35 газовых компаний, 12 национальных газовых союзов, а также две международные организации. В частности, в союз входят BP, EDF, GDF Suez, E.ON Ruhrgas, Wingas, OMV, PGNIG, Eni. В числе задач "Еврогаза" - содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах снабжения, продажи и хранения природного газа. В конце мая глава "Нафтогаза Украины"Евгений Бакулин и президент "Еврогаза"Доменико Диспенца подписали меморандум о взаимопонимании.