Киевские предприятия ТКЭ - лидеры по долгам за газ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что киевские предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) являются самыми большими должниками ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ. Их долг перед компанией превышает 2,16 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 14 июня 2010 года задолженность АЭК «Киевэнерго» составляет свыше 2,07 млрд. грн. (уровень расчетов в 2010 году – 45%). Долг ЗАО «ДАРтеплоцентраль» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 93,7 млн. грн., а уровень расчетов в 2010 г. – 55%.

ДК «Газ Украины» в который раз обращает внимание руководства АЭК «Киевэнерго», ЗАО «ДАРтеплоцентраль» и киевской городской власти на недопустимость постоянных задержек с проведением расчетов за потребленный газ.

Справка УНИАН. По состоянию на 14.06.2010 долг предприятий ТКЭ Украины (без учета АЭК «Киевэнерго») за отопительный сезон 2009-2010 гг. составляет свыше 2,88 млрд. грн., уровень расчетов – 71%.

Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.