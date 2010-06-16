Нефть подорожала почти на 2 доллара

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 июня, повысились на фоне укрепления евро по отношению к доллару, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,82 доллара - до 76,94 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1 доллар - до 76,20 доллара за баррель.