ВСУ отменил судебные решения по «Укртатнафте»

Верховный Суд Украины отменил судебные решения об уменьшении ЗАО Транснациональная финансово-промышленная компания «Укртатнефть» суммы возмещения НДС в размере свыше 46 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, ВСУ 15 июня 2010 года “удовлетворена жалоба по исключительным обстоятельствам заместителя генерального прокурора Украины и отменены незаконные судебные решения, которыми были признаны недействительными налоговые сообщения-решения органа налоговой службы об уменьшении ЗАО Транснациональная финансово-промышленная компания «Укртатнефть» суммы возмещения НДС в размере свыше 46 млн. грн.”.

Дело направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции.