Кабмин одобрил законопроект о рынке газа

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о рынке газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Он также сообщил, что документ в ближайшее время будет передан для рассмотрения Верховной Радой.

“Я считаю, что это закон европейского уровня. В нем согласованы права государства и потребителей газа, поставщиков, транзитеров. Законопроект прошел соответствующую экспертизу, в том числе и Европейской Комиссии. Раньше у нас такого закона не было, и думаю, что он будет очень полезным для потребителей”, - сказал Ю.БОЙКО.