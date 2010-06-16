Гудыма: возвращение газа Фирташу приведет к банкротству Нафтогаза

Решение Стокгольмского арбитражного суда по иску “РосУкрЭнерго” приведет к банкротству НАК «Нафтогаз Украины», резкому повышению цен на газ и коммунальные услуги для населения, а также реанимирует структуру, на которой зарабатывают олигархи из правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА.

Об этом сегодня с парламентской трибуны заявления член фракции БЮТ, министр энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, решение о возмещении РУЭ 12 миллиардов кубометров газа является незаконными, поскольку правительство Юлии ТИМОШЕНКО полностью расплатилось за этот газ с российским «Газпромом».

«В 2009 году правительством Ю.ТИМОШЕНКО законным путем было приобретено у «Газпрома», который владеет 50% акций «РосУкрЭнерго», 11 миллиардов кубометров газа по цене 157 долларов за тыс. куб. м. на общую сумму 1,7 миллиардов долларов. Также по решению руководителей правительств Украины и России «РосУкрЭнерго» было устранено с газового рынка», - напомнил он.

По мнению А.ГУДЫМЫ, решение Стокгольмского арбитражного суда от 9 июня 2010 года стало результатом сговора руководителей «Газпрома» и руководителей нынешнего украинского правительства, которые сознательно устранили представителей Украины из судебного процесса, чем способствовали принятию решения в интересах структур Дмитрия ФИРТАША.

«Таким образом «Газпром» забирает у нас 12 миллиардов кубометров уже оплаченного газа, что приведет к банкротству НАК «Нафтогаз», повышению цен на газ для населения и дальнейшему обнищанию миллионов граждан Украины», - сказал народный депутат.

Он отметил, что это судебное решение является свидетельством сделки на межгосударственном уровне.

«Конфликт БОЙКО-министра и БОЙКО-представителя структур ФИРТАША становится очевидным», - сказал А.ГУДЫМА, отметив, что теперь становится понятно, зачем и для кого министр Ю.БОЙКО в апреле инициировал увеличение на 10 миллиардов кубометров объема газа, который Украина покупает у «Газпрома».

А.ГУДЫМА также отметил, что именно Ю.БОЙКО поставил представителей Д.ФИРТАША возглавлять государственные компании «Укртрансгаз» и «Укргаздобыча».

«Таким образом идет полная подготовка к возвращению структур «РосУкрЭнерго» на украинский рынок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна возвратить “РосУкрЭнерго” дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".

16 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что сегодня нет ресурсов для исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда, касающегося "РосУкрЭнерго".

“Мы не имеем свободных ресурсов – ни финансов, ни газа, чтобы в этот момент 100-процентно исполнить решение суда. Поэтому этот вопрос находится в стадии изучения, чтобы юридически грамотно выйти из ситуации. Но решение суда – это решение суда…”, - отметил премьер.

Он считает, что нужно договариваться. “Но в данном случае я не веду речь о ФИРТАШЕ (один из владельцев "РосУкрЭнерго" Дмитрий ФИРТАШ), потому что речь идет о компании, в которой 50 процентов принадлежит “Газпрому”. Поэтому нам нужно будет договариваться как с российской стороной, так и со стороной, которая представлена украинским владельцем”, - отметил он.