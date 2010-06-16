ДТЭК вошла в состав Набсовета «Захидэнерго»

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Захидэнерго» на внеочередном собрании 16 июня обновили состав Наблюдательного совета общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, в частности, акционеры отозвали из органа управления общества Владимира ЗИНЕВИЧА, Юрия ТРОФИМЕНКО и Срегея ХРАПКА. Вместо них в состав надзорного органа избраны президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, вице-президент Александр ПОЗНЯКОВ, а также ООО «ДТЭК» в качестве юрлица.

Переизбраны членами Набсовета Наталья ГАЙДАМАКА и НАК «ЭКУ», как юрлицо.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность - 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции - 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще 11,4513% акций компании контролирует ДТЭК.