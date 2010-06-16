РФ и Румыния проведут расчет строительства «Южного потока»

РФ и Румыния намерены в ближайшие месяцы провести технико-экономический расчет строительства транзитного магистрального газопровода через территорию Румынии в рамках проекта «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления компании Алексея МИЛЛЕРА и министра экономики, торговли и деловой среды Румынии Адриана ВИДЯНУ.

«В ходе переговоров стороны договорились о том, что в течении ближайших нескольких месяцев будет проведен технико-экономический расчет строительства транзитного магистрального газопровода через территорию Румынии в рамках проекта «Южный поток», а также ТЭО создания подземного хранилища газа в Румынии в рамках этого проекта», - говорится в сообщении.

Для повышения экономической эффективности прокладки газопровода «Южный поток» через территорию Румынии стороны договорились рассмотреть возможности сотрудничества в электроэнергетике и других сферах.

Также участники встречи выразили единое мнение, что российско-румынские отношения в области энергетики имеют хороший потенциал для развития, а реализация «Газпромом» и компаниями Romgaz и Transgaz совместных проектов в газовом бизнесе сможет гарантировать энергетическое благополучие миллионов потребителей.

Как отметил после встречи А.МИЛЛЕР, «сегодня состоялся очень открытый и предметный диалог. По результатам переговоров можно сказать, что мы открыли вопрос о возможном участии Румынии в проекте «Южный Поток».

Достигнуты договоренности о визите председателя правления ОАО «Газпром» в Румынию осенью этого года для продолжения переговоров.

Справка УНИАН: Поставки природного газа из России в Румынию осуществляются с 1979 года. В 2009 году «Газпром» поставил в страну 2,5 млрд. куб. м газа. Экспорт российского газа в Румынию осуществляется по двум действующим до 2030 г. долгосрочным контрактам.

Через территорию Румынии осуществляется транспортировка природного газа в Болгарию, Македонию, Турцию и Грецию. В 2009 году объем транзита в указанные страны составил 12,5 млрд. куб. м.

Основным акционером Romgaz S.A. является Министерство экономики, торговли и деловой среды Румынии. Компания занимается геологоразведкой, добычей и хранением природного газа.

Государственная компания Transgaz S.A., учрежденная в 2000 году, является оператором национальной газотранспортной системы Румынии. В функции Transgaz входят организация транспортировки, международного транзита газа, а также диспетчерское управление поставками.